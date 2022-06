Revelado o próximo alvo potencial de sanções da UE — CMIO

O ouro está entre os ativos que podem ser alvo da próxima rodada de sanções à Rússia, informou a Reuters na terça-feira, citando um documento preliminar dos líderes da UE. Espera-se que o tema seja discutido durante a cúpula regular na sexta-feira.

“O trabalho continuará nas sanções, inclusive para fortalecer a implementação e evitar a evasão”, dizia o rascunho do documento datado de 20 de junho.

Embora nenhum novo pacote esteja sendo preparado no momento, o trabalho está em andamento para identificar os setores que podem ser atingidos, disseram autoridades familiarizadas com as discussões, conforme citado pelo veículo. Eles indicaram que o ouro poderia ser um dos próximos alvos.

Uma pessoa familiarizada com o trabalho sobre as sanções também disse à Reuters que a Comissão Europeia está trabalhando para adicionar ouro à lista. A fonte, no entanto, disse que ainda não estava claro se a medida proibiria exportações de ouro, importações ou ambos.

A UE adotou seis pacotes de sanções à Rússia por sua operação militar na Ucrânia, incluindo um embargo gradual às importações de petróleo.

