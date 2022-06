FMI diz que apoia revisão de tarifas dos EUA à China para combater inflação global

“Apoiamos as considerações do governo [norte-americano] para eliminar as tarifas que foram implementadas, porque ajudaria na luta contra a inflação”, disse Georgieva, durante entrevista coletiva.

O presidente americano discutiu a questão com alguns membros-chave de seu gabinete, segundo a mídia. Ainda não há uma decisão final, mas o governo deverá fazer um anúncio oficial até o fim de junho, de acordo com as fontes do portal.