Manifestantes entram em confronto com a polícia em Los Angeles — CMIO

A polícia de Los Angeles emitiu ordens de dispersão em algumas áreas à medida que as manifestações sobre a revogação de Roe v. Wade se tornam violentas

Manifestantes foram vistos trocando golpes com policiais em Los Angeles, Califórnia, quando a agitação nas ruas eclodiu em cidades dos EUA após a revogação da Suprema Corte de um caso histórico de aborto.

Os confrontos foram capturados em vídeos que circulavam nas redes sociais na noite de sexta-feira, com manifestantes sendo vistos atirando objetos, incluindo fogos de artifício, contra a polícia e brigando abertamente com a polícia.

Os manifestantes cercam um grupo de policiais e gritam para que eles voltem para casa e joguem líquidos neles. A polícia usa cassetetes e persegue os manifestantes. pic.twitter.com/4GdP5XhGxG — Samuel Braslow (@SamBraslow) 25 de junho de 2022

Os policiais responderam com cassetetes e aparentemente fizeram várias prisões, mais tarde emitindo uma ordem de dispersão para aqueles reunidos na área em torno da 4th e Main Street, no centro de LA.

A decisão de anular o caso Roe v. Wade de 1973 – que sustentou as proteções federais ao aborto – foi rapidamente recebida com indignação de ativistas ‘pró-escolha’ em todo o país, com uma multidão de manifestantes reunidos ao redor da Suprema Corte em Washington, DC em poucas horas do anúncio.

Manifestações mais tarde surgiram em outras cidades, e respostas policiais enérgicas também foram vistas em Phoenix, Arizona, onde os policiais foram filmados lançando gás lacrimogêneo em uma multidão do edifício do capitólio do estado.