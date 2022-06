EUA devem suportar ‘dor’ para corrigir inflação – FMI – CMIO

O credor global diz que os EUA podem ter que sofrer uma recessão para domar o aumento dos preços

Os Estados Unidos podem ter que suportar “dor” para conter a inflação galopante, disse o chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI) na sexta-feira, observando que uma desaceleração pode ser o “preço necessário a pagar” para recuperar.

Falando a repórteres durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira, a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, previu uma situação difícil para a economia dos EUA, que está enfrentando décadas de inflação alta com preços em alta de vários produtos básicos.

“Sucesso ao longo do tempo [in lowering prices] será benéfico para o crescimento global, mas alguma dor para chegar a esse sucesso pode ser um preço necessário a pagar”, ela disse, logo depois que o FMI reduziu sua previsão de crescimento para os EUA em quase um ponto percentual, para 2,9%.













Georgieva acrescentou que os Estados Unidos enfrentam um “estreitando o caminho para evitar uma recessão”, mas que combater a inflação deve ser o “alta prioridade,” mesmo que isso signifique uma desaceleração econômica.

Nigel Chalk, o segundo funcionário da filial do Hemisfério Ocidental do FMI, também alertou para o risco de recessão, mas previu que qualquer desaceleração seria de curta duração, apontando para economias e mercados de trabalho robustos no país.

Os comentários do credor internacional vêm depois que o Federal Reserve dos EUA pressionou o maior aumento da taxa de juros em 28 anos na semana passada, no que o presidente do Fed, Jerome Powell, descreveu como um esforço para neutralizar a inflação. Desde então, ele reconheceu, no entanto, que o banco central não tem controle sobre os preços de muitos bens importantes, incluindo alimentos e gás, explicando “Realmente não há nada que possamos fazer” sobre o aumento dos custos de petróleo e grãos.