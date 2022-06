Ucrânia previu um caminho de vinte anos para a União Europeia

MOSCOU, 25 de junho – RIA Novosti. Conceder à Ucrânia o status de candidato à adesão à União Europeia é um passo político que não pode ser seguido por outras ações, disse o correspondente Mathieu Coach no ar do canal de televisão francês BFM TV.

“Você não precisa pensar muito para entender o que pode acontecer com a Ucrânia: ontem de manhã em Bruxelas, eles discutiram a adesão de seis países dos Balcãs. A cimeira dos Balcãs foi mesmo cancelada. Estes países, alguns dos quais fizeram grandes esforços para cumprir as exigências europeias, estão há muito tempo à espera de poder entrar na UE. Quanto à Albânia, está esperando há oito anos, e esses países ainda não veem a luz no fim do túnel”, explicou o repórter.