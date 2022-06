Relações entre Rússia e Canadá se tornaram 'puramente virtuais' sob Trudeau, diz embaixador do país

“As sanções cortaram todo o volume de negócios. Em todos os níveis de governo – no local, no federal – todos os laços foram cortados. As universidades receberam claramente um comando tácito para parar de interagir com seus parceiros. A ciência política e a dimensão acadêmica estão completamente congeladas. Sabemos que muitos departamentos de estudos russos em muitas universidades são forçados a fechar ou suspender suas atividades, não apenas porque há algumas coisas pró-Rússia, mas também porque é proibido fornecer uma imagem objetiva da Rússia”, comentou.