MOSCOU, 25 de junho – RIA Novosti. Leitores do jornal Die Welt relembraram o prefeito de Berlim, Francis Giffay, sobre seu passado “falso” após uma conversa de meia hora com uma pessoa desconhecida que fingiu ser o prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, usando tecnologia deepfake.

Os alemães reagiram violentamente à notícia do erro de Giffay, pois um ano antes, o prefeito de Berlim teve seu doutorado cassado por uma alta porcentagem de plágio em sua dissertação. Além disso, os comentaristas ficaram insatisfeitos com o fato de que na conferência estadual do partido no domingo, ela recebeu menos de 60% dos votos, embora em 2020 tenha sido apoiada por 89% dos eleitores. Os deputados da CDU e do FDP culparam Giffay pela perda de confiança nos partidos e até se ofereceram para renunciar.

Muitos comentaristas concordaram que o erro do burgomestre permitirá que ela se sinta no lugar dos habitantes da capital alemã, decepcionados com a política.

“Eu nem tenho nada a dizer sobre tamanha ingenuidade dos políticos. Como o burgomestre governante pode se comunicar com Klitschko através de uma rede insegura? Não houve autenticação? Não há verificação em duas etapas? É simplesmente impressionante”, admitiu Uwe U .

“A dissertação do ex-médico também foi uma deepfake”, disse Deutscher Michel.

“As pessoas que fizeram esse deepfake deveriam ter doutorados de verdade!” — disse Klabauter B.

“Talvez Scholz, Lauterbach, Burbock e companhia sejam apenas deepfakes…” sugeriu um comentarista com o apelido de Sham.

“Um falso fala com outro. Classe”, disse Borries V.

“Ótimo, eu ri pra caramba. Claro, algo assim poderia ter consequências mais sérias do que desta vez. Imagine quanto trabalho o departamento de TI no Bundestag tem agora …” – disse Andrea Z.

“A fraudadora que foi enganada por um deepfake, agora ela tem uma noção do que seu eleitorado sente”, resumiu Georg N.

O incidente com as “negociações” entre o burgomestre de Berlim e o falso prefeito de Kyiv ocorreu na sexta-feira. Franziska Giffay conversou com seu interlocutor por cerca de meia hora, mas depois o desenrolar da conversa e a ambientação do assunto despertaram desconfiança por parte de Berlim. Essa suspeita foi confirmada em uma conversa com o embaixador ucraniano na Alemanha, Andriy Melnyk, e mais tarde o próprio Vitali Klitschko disse à mídia alemã que não havia falado com seu colega de Berlim.