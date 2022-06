Bilionário explica por que as sanções dos EUA contra a Rússia saíram pela culatra — CMIO

Eles estão afastando os países dos investimentos americanos, de acordo com Ray Dalio

As sanções de Washington contra Moscou estão forçando outros países a cortar seus investimentos nos EUA por medo de se tornar o próximo alvo, disse o gerente de fundos de hedge bilionário Ray Dalio em entrevista ao jornal alemão Der Spiegel.

Quando questionado sobre as sanções anti-Rússia, o fundador do maior fundo de hedge do mundo, Bridgewater Associates, disse que as medidas estão falhando, mas não há outras opções disponíveis para Washington.

“As sanções são a única arma que os EUA podem usar. Até agora, o declínio no produto interno bruto da Rússia foi de cerca de 15%. Isso é suportável para a população. Putin só terá problemas para permanecer no poder se a economia entrar em colapso mais, digamos, em até 40%”, disse Dália.

Ele argumentou que, embora não consigam atingir seu objetivo direto de limitar a capacidade da Rússia de lutar na Ucrânia, as sanções também estão prejudicando os EUA.













“Já posso dizer com certeza que o Ocidente também está sofrendo com as sanções. Outros países estão perdendo cada vez mais títulos do governo dos EUA porque temem que possam acabar como a Rússia. Isso está mudando o equilíbrio de poder em todo o mundo,”, argumentou o investidor.

Dalio espera que o conflito Rússia-Ucrânia traga mudanças dramáticas para o mundo inteiro.

“A coisa toda lembra os anos de 1938 e 1939, quando o mundo estava à beira da Segunda Guerra Mundial: duas potências mundiais se enfrentam e são apoiadas por aliados diferentes. O comportamento da Índia será decisivo. O país pode apoiar a economia da Rússia se o Ocidente boicotar Moscou. De qualquer forma, os tempos de um mundo globalizado com barreiras comerciais mínimas e livre fluxo de capital acabaram,” ele disse.

