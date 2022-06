Status de candidata da Ucrânia à União Europeia é 'simbólico', diz primeiro-ministro da Bélgica

Conceder à Ucrânia o status de candidata à União Europeia (UE) é uma importante “mensagem simbólica” para apoiar Kiev em meio ao conflito em curso com a Rússia, disse o primeiro-ministro belga Alexander De Croo, nesta quinta-feira (23). A entrada efetiva do país no bloco, no entanto, vai levar “muitos anos” e “muitas reformas”, alertou a autoridade.