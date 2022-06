Em reunião, Coreia do Norte discute revisão de planos operacionais militares e deixa Seul em alerta

Nesta quinta-feira (23), o líder norte-coreano, Kim Jong-un , e outros altos funcionários discutiram sobre missões e a revisão dos planos operacionais das unidades militares da linha de frente norte-coreanas durante uma grande reunião da Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC), segundo a Yonhap.

De acordo com a mídia, o trabalho de confirmação adicional das funções de operação das unidades de linha de frente do Exército Popular da Coreia (KPA, na sigla em inglês), assim como a modificação dos planos de operação, foram discutidos.

Em relação à adoção de “ importantes medidas militares para melhorar as capacidades operacionais das unidades da linha de frente “, Kim “enfatizou a importância deste trabalho e esclareceu todos os princípios, tarefas e formas de implementá-lo”, informou a KCNA, citada pela Yonhap, sem dar detalhes.

Kim Jong-un participando do segundo dia da Terceira Reunião Alargada da Oitava Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, 22 de junho de 2022

© AFP 2022 / Mídia Associada Kim Jong-un participando do segundo dia da Terceira Reunião Alargada da Oitava Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, 22 de junho de 2022

A reunião parece sinalizar que Pyongyang intensificará sua ofensiva contra Seul, disse um funcionário do Ministério da Unificação da Coreia do Sul .

“Achamos altamente provável que [a Coreia do Norte] aumente o nível de ameaça militar contra nós, uma vez que também divulgou intencionalmente um mapa mostrando a região leste da Coreia do Sul na península coreana”, disse o funcionário sob condição de anonimato citado pela mídia.

Os militares sul-coreanos disseram que estão tentando analisar as implicações por trás da conversa do Norte de alterar os planos operacionais das tropas.

A reunião do partido também atraiu a atenção do mundo em busca de uma pista sobre se e quando Pyongyang avançará com o que seria seu primeiro experimento nuclear subterrâneo em mais de quatro anos, apesar de sanções e medidas punitivas.