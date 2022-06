Mesmo com pressão do Ocidente, Rússia exporta mais petróleo do que antes da operação, diz NYT





A cooperação dos EUA e da UE contra Rússia e seu petróleo foi e está sendo uma das maiores parcerias dos últimos tempos na geopolítica, com duras sanções e medidas restritivas, o Ocidente esperava “espremer” economicamente Moscou, mas o que se observa é bem diferente.

De acordo com o The New York Times, China e Índia, os países mais populosos do mundo, investiram para comprar aproximadamente o mesmo volume de petróleo russo que teria ido para o Ocidente.

Os preços do petróleo estão tão altos que a Rússia está ganhando ainda mais dinheiro agora com as vendas do que antes do início da guerra, há quatro meses. E sua moeda outrora instável subiu de valor em relação ao dólar.

Em maio, as importações chinesas de petróleo russo aumentaram 28% em relação ao mês anterior, atingindo um recorde e ajudando a Rússia a ultrapassar a Arábia Saudita como o maior fornecedor da China, segundo estatísticas chinesas

Já a Índia, que antes comprava pouco petróleo russo, agora está trazendo mais de 760.000 barris por dia, de acordo com dados de embarque analisados ​​pela Kpler, uma empresa de pesquisa de mercado.

De acordo com a Rystad Energy, uma empresa independente de pesquisa e análise de negócios citada pela mídia, as vendas de petróleo russo para a Europa caíram 554.000 barris por dia de março a maio, mas as refinarias asiáticas aumentaram sua produção em 503.000 barris por dia – quase uma substituição de um para um.

Embora a Rússia esteja vendendo o petróleo com um grande desconto por causa dos riscos associados às sanções impostas pela invasão da Ucrânia, os preços crescentes da energia compensaram. Moscou arrecadou US$ 1,7 bilhão (R$ 8,8 bilhões) a mais no mês passado do que em abril, segundo a Agência Internacional de Energia

As compras da China em particular destacaram o apoio que Putin recebe de seu colega chinês, Xi Jinping, que prometeu aprofundar a cooperação com Moscou, conforme noticiado.

Entretanto, alguns apontam que o embargo de petróleo da Europa ainda não entrou em vigor, e dizem que os efeitos de longo prazo do ostracismo econômico da Rússia sobre a guerra continuam sendo um poderoso determinante do destino do país.

Contudo, somente neste mês, estimou o Ministério das Finanças da Rússia, os cofres do governo devem receber US$ 6 bilhões (R$ 31,3 bilhões) a mais em receita de petróleo e gás do que o previsto por causa dos altos preços.





