Biden pede isenção de imposto de combustível – mídia – CMIO

O presidente dos EUA, Joe Biden, pediu ao Congresso que suspenda o imposto federal sobre gasolina e óleo diesel, na mais recente tentativa de conter os preços crescentes na bomba, informou a Reuters na quarta-feira, citando uma autoridade não identificada.

Segundo a fonte, Biden quer que o Congresso aprove uma legislação criando um feriado fiscal federal por um período de três meses.

Biden também pediu aos estados que suspendam seus respectivos impostos sobre combustíveis, que muitas vezes excedem os equivalentes federais, e planeja pedir às grandes empresas petrolíferas americanas que aumentem a capacidade de refino.

Segundo a Reuters, Biden e seus assessores vêm discutindo o feriado do imposto sobre os combustíveis há vários meses.













No entanto, a medida exigiria aprovação do Congresso, o que faz com que alguns analistas duvidem de que será implementado. Os relatórios sugerem que tanto os republicanos quanto os democratas no Congresso estão céticos sobre a suspensão do imposto sobre os combustíveis, duvidando que seja suficiente para ajudar a controlar os preços.

Atualmente, o imposto federal sobre a gasolina dos EUA é de 18,4 centavos por galão (18,4 centavos por 3,8 litros), enquanto o imposto sobre o diesel é de 24,4 centavos por galão.

Os preços dos combustíveis no país começaram a subir no final do inverno, em meio ao aumento dos preços globais do petróleo. De acordo com a American Automobile Association (AAA), que acompanha os preços em mais de 60.000 postos de gasolina em todo o país, o custo médio da gasolina nos EUA na quarta-feira foi de US$ 4,955 por galão, mais que o dobro do preço em janeiro de 2021, quando Biden tomou posse. Na Califórnia, os preços dos combustíveis estão chegando a US$ 6,371 por galão.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT