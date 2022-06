Redes de varejo indianas podem abrir na Rússia — CMIO

Detalhes não foram divulgados, mas o presidente russo, Vladimir Putin, diz que as negociações estão em andamento

As negociações estão em andamento sobre o lançamento de cadeias de lojas de varejo indianas na Rússia, disse o presidente Vladimir Putin na quarta-feira ao discursar em um fórum de negócios do BRICS.

“Os contatos entre os círculos empresariais russos e a comunidade empresarial dos países do BRICS estão sendo ativados. Por exemplo, estão em andamento negociações para abrir lojas de redes varejistas indianas na Rússia, para aumentar a participação de carros, equipamentos e máquinas chineses em nosso mercado. A presença da Rússia no [BRICS] países também está se expandindo”, Putin afirmou.

De acordo com Statista.com, em 2020, o mercado de varejo na Índia foi estimado em US$ 800 bilhões e, dado seu rápido crescimento, espera-se que ultrapasse US$ 1,7 trilhão até 2026. A Índia tem muitas redes de lojas, as maiores e mais populares dos quais é Reliance Retail Limited, ocupando posições de liderança na venda de alimentos, eletrônicos de consumo e vestuário com 10.415 unidades em todo o país em abril de 2022. Outros grandes nomes na Índia incluem Shoppers Stop, Aditya Birla Fashion & Retail, Avenue Supermarts operando como Supermercados DMart e Future Retail.













No entanto, Putin não divulgou quais dessas cadeias indianas poderiam estar chegando à Rússia.

Em meio à guerra de sanções do Ocidente contra a Rússia, a Índia não apenas se recusou a condenar a operação militar de Moscou na Ucrânia, mas também aumentou suas compras de petróleo russo. No mês passado, a Rússia se tornou o segundo maior fornecedor de petróleo da Índia, ultrapassando a Arábia Saudita.

Segundo Putin, outras esferas de cooperação com a Índia e outras nações do BRICS também estão se fortalecendo.

“Os volumes de entregas de petróleo russo para a China e a Índia estão crescendo notavelmente. A cooperação no domínio da agricultura está a desenvolver-se de forma dinâmica. A Rússia exporta volumes significativos de fertilizantes para os países do BRICS. As empresas russas de TI estão expandindo suas atividades na Índia e na África do Sul, e nossos satélites fornecem transmissão de TV para 40 milhões de pessoas no Brasil.” observou o presidente russo.

