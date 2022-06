Banco central dos EUA precisa aumentar ainda mais as taxas de juros – presidente – CMIO

O Federal Reserve deve acelerar ainda mais os aumentos das taxas se espera conter a inflação, afirmou seu principal funcionário

O Federal Reserve terá que acelerar ainda mais o aumento das taxas de juros para conter a inflação, que já está em máximas de 40 anos, disse seu presidente Jerome Powell ao Comitê Bancário do Senado na quarta-feira.

“Acho que os indicadores de inflação mais recentes, [the] vários tipos, nos sugerem que precisamos acelerar o ritmo em que podemos chegar a um nível que seja neutro“, disse ele, pedindo um “política restritiva” que retardaria o crescimento da oferta monetária e reduziria a inflação a um “neutro” – a meta de 2% almejada pelo banco central.

Assim chamado “políticas restritivas” são projetados para aumentar as taxas de juros o suficiente para que o crescimento dos preços desacelere – uma meta crítica em meio à escalada inflacionária implacável que atualmente assola a economia americana.

Explicando o objetivo do Fed de alcançar um “pouso suave” ao manter o mercado de trabalho crescendo mesmo em meio a aumentos nas taxas de juros, Powell admitiu que o sucesso seria “muito desafiante.”

"Nunca dissemos que seria fácil ou direto. Vai ser desafiador e os eventos dos últimos meses certamente o tornaram mais desafiador. No entanto, existem caminhos através dos quais isso pode acontecer", ele implorou.













No entanto, em um aceno para pesquisas recentes que mostram apenas 11% dos americanos acreditam que o “O aumento de preços de Putin” explicação para o estado atual da economia dos EUA, Powell observou que “a inflação era alta, certamente antes da guerra na Ucrânia eclodir” quando perguntado pelo senador Bill Hagerty (R-Tennessee) sobre o que exatamente estava causando o aumento da inflação.

Powell já anunciou um aumento de 0,75% na taxa de juros na semana passada, o maior em 28 anos, trazendo a taxa de juros total para 1,75%, em um movimento que visa reduzir a inflação para 2%. As projeções publicadas pelo banco central sugerem que as taxas de juros podem chegar a 3,4% até o final do ano.

Ele disse na época que o Fed não estava planejando aumentar o ritmo de seus aumentos nas taxas de juros. No entanto, o depoimento desta semana perante o Congresso indica o contrário.

Com a inflação não mostrando sinais de desaceleração, o banco central pode sentir que a situação se tornou mais urgente – a inflação cresceu a uma taxa anualizada de 8,6% em maio, mais de quatro vezes a meta de 2% preferida pelo banco central.

No entanto, muitos economistas estão preocupados com o fato de que aumentar as taxas muito rapidamente irá mergulhar os EUA em uma recessão. A economia dos EUA estará oficialmente em recessão se o segundo trimestre não refletir um crescimento positivo, pois já experimentou um crescimento negativo de 1,4% no primeiro trimestre.

O presidente insistiu que os aumentos das taxas não visam induzir uma recessão, mesmo reconhecendo a dificuldade de alcançar um “pouso suave” – encontrar um equilíbrio entre evitar que a dívida saia do controle e conter a inflação.

Powell, no entanto, apontou que a principal prioridade do Fed é reduzir a inflação. “Claramente, as pessoas não gostam de inflação,” ele disse.