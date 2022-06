Inflação no Canadá se aproxima da máxima de 40 anos — CMIO

Os preços ao consumidor canadense subiram em maio a taxas não vistas desde janeiro de 1983, aumentando as previsões de analistas anteriores, mostram dados da Statistics Canada. O crescimento foi em grande parte impulsionado pelos preços mais altos da gasolina.

De acordo com o relatório, o índice de preços ao consumidor subiu 7,7% no mês passado em comparação com um ano atrás.

O aumento ocorreu quando os preços da energia dispararam 34,8% em base anual, com os preços da gasolina subindo 48%.

Os ganhos de preços de mercearia corresponderam ao aumento de 9,7% em abril, a inflação de custos de abrigo também correspondeu a abril em 7,4%. Os preços dos serviços também subiram, liderados por hotéis e restaurantes.

A inflação já está acima da meta de 2% do Banco do Canadá há 15 meses.

“Está claro que os bancos centrais estão perdendo o sono por causa da inflação… com este relatório, eles precisarão renovar suas prescrições de pílulas para dormir”. Jimmy Jean, economista-chefe do Desjardins Group, à Reuters.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT