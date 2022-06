Bruxelas não cumpriu promessas de adesão à UE, diz primeiro-ministro albanês

ROMA, 24 de junho – RIA Novosti. O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, chamou os resultados da cúpula da UE com os líderes dos países balcânicos de um “dia ruim” para a União Europeia, dizendo que a Albânia e a Macedônia do Norte se tornaram “reféns” do governo de Sofia, que está bloqueando o início da guerra. negociações sobre a adesão de Tirana e Skopje à UE.

“Não foi possível libertar a Albânia e a Macedônia do Norte, reféns do único país da UE, a Bulgária, que, como nós, é membro da OTAN. limiar”, disse o primeiro-ministro albanês, em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera.

Ontem, 19:01 no mundo Primeiro-ministro albanês expressa decepção na cimeira UE-Bálcãs Ocidentais

Na quinta-feira, Bruxelas sediou uma cúpula da liderança da UE com os líderes dos países dos Balcãs Ocidentais, bem como o autoproclamado Kosovo. Os principais temas foram os progressos na integração na UE e os desafios que surgiram devido à operação especial russa na Ucrânia. A reunião de Rama com o primeiro-ministro da Macedônia do Norte, Dimitar Kovachevski, e o presidente sérvio, Aleksandar Vučić, não produziu resultados concretos para os países da região.

De acordo com Rama, a Bulgária recusou a Albânia e a Macedônia do Norte apenas por causa de suas questões políticas internas.

“A UE não cumpriu suas promessas. E não sou eu que estou dizendo, os mesmos líderes da UE admitem que fizemos nosso dever de casa, mas, apesar disso, continuamos no lugar”, disse Rama.

Os líderes dos estados da UE aprovaram uma decisão política de iniciar negociações com a Albânia e a Macedônia do Norte sobre a adesão à UE no final de março de 2020, mas o processo não foi lançado, principalmente porque a Bulgária o está bloqueando.

Surgem dificuldades nas relações entre a Bulgária e a Macedônia do Norte devido a divergências sobre uma “língua e história comuns”, o país se recusou a aprovar o quadro de negociações sobre a entrada da Macedônia do Norte na União Europeia.