Biden pesa sobre o custo das sanções anti-Rússia — CMIO

O governo dos EUA sabia que suas medidas causariam uma crise global de combustível, segundo o presidente

Washington estava ciente de que as sanções contra a Rússia teriam consequências para os EUA, causando um aumento nos preços da energia, admitiu o presidente Joe Biden na quarta-feira.

Falando na Casa Branca, Biden culpou a Rússia pelos aumentos nos custos de combustível dos EUA, dizendo que o povo americano e o resto do mundo teriam que pagar um preço por se aliar à Ucrânia.

“Cortamos o petróleo russo para os Estados Unidos, e nossos parceiros na Europa fizeram o mesmo, sabendo que veríamos preços mais altos do gás.” ele disse, acrescentando que o Congresso dos EUA deu apoio quase unânime à proibição do petróleo, “sabendo muito bem o custo.”

Os preços da gasolina nos EUA estão agora perto de US$ 5 por galão, em comparação com cerca de US$ 3 por galão um ano atrás. Segundo Biden, o governo dos EUA está fazendo tudo o que pode “para reduzir essa dor na bomba.” O presidente propôs suspender o imposto federal sobre o gás de 18 centavos pelos próximos três meses e pediu aos estados que removam seus próprios impostos sobre o combustível. Biden também pediu às empresas de refino de petróleo que aumentem sua capacidade.













Os custos de combustível começaram a subir nos EUA no inverno, em meio a um aumento nos preços globais do petróleo, com a demanda subindo devido ao levantamento das restrições ao coronavírus. As sanções contra a Rússia aumentaram o problema, depois que os países ocidentais começaram a evitar o petróleo russo.

