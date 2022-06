Energia russa segurando o golpe das sanções ocidentais, disse Shulginov

O ministro também observou que a indústria de energia russa está trabalhando com sucesso no redirecionamento dos fluxos de energia do oeste para o leste e sul.

Em sua opinião, a pressão sem precedentes e as sanções ilegítimas dos países ocidentais levaram à ruptura das cadeias de suprimentos globais e à distorção do mercado de energia. “Por suas decisões, o Ocidente mina a segurança energética global e, para muitos países, a segurança energética nacional… As ações dos países ocidentais não terão o efeito esperado, estamos falando apenas da redistribuição dos fluxos globais de energia, possivelmente junto com nos custos de transação”, concluiu Shulginov.