A Casa Branca diz que ainda está “tentando saber mais” sobre dois combatentes capturados no Donbass

Os EUA estão alarmados que dois combatentes americanos capturados na Ucrânia possam enfrentar a pena de morte, disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional (NSC) na terça-feira, chamando-o de “horrível” que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chegasse a sugerir tal possibilidade.

“É espantoso que um funcionário público na Rússia tenha sugerido a pena de morte para dois cidadãos americanos que estavam na Ucrânia. E vamos continuar tentando aprender o que pudermos sobre isso”, disse. O porta-voz do NSC, John Kirby, disse a repórteres na Casa Branca.

Alexander John-Robert Drueke e Andy Tai Ngoc Huynh lutavam pelo governo de Kiev na área ao norte de Kharkov. Eles foram dados como desaparecidos em 9 de junho, no mesmo dia em que um tribunal em Donetsk condenou dois britânicos e um marroquino por serem mercenários e os condenou à morte. Na sexta-feira passada, Drueke e Huynh foram mostrados vivos e em um centro de detenção em Donetsk, provocando temores de que eles pudessem ter o mesmo destino.

Questionado sobre eles pela NBC News na segunda-feira, Peskov ligou para Drueke e Huynh “Soldados da fortuna” que estavam envolvidos em “Atividades ilegais” e disparou contra as tropas russas, e disse que seu destino “depender da investigação” e o julgamento subsequente.













“De qualquer forma, é igualmente alarmante, se eles realmente querem dizer o que estão dizendo aqui e isso pode ser um resultado, que eles possam impor uma pena de morte contra dois americanos na Ucrânia”, disse. Kirby disse na terça-feira. “Ou que eles apenas sentem que é uma coisa responsável para uma grande potência fazer, falar sobre fazer isso como uma forma de sinalizar ao presidente dos Estados Unidos e ao povo americano.”

Drueke, de 39 anos, e Huynh, de 27, são ambos do estado do Alabama. Em entrevista à RT, eles disseram que foram deixados para trás por soldados ucranianos e acabaram se rendendo a uma patrulha russa.

Suas famílias esperam que esta seja a distinção que os poupará do mesmo destino que dois cidadãos britânicos e um marroquino capturados pelas forças da República Popular de Donetsk (DPR) perto de Mariupol em maio. Aiden Aslin, Shaun Pinner e Saadun Ibrahim foram condenados por um tribunal de Donetsk no início deste mês e sentenciados à morte – embora as execuções ainda não tenham sido realizadas, aguardando recurso.

A Rússia não tem pena de morte, mas as repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk têm. Todos os três concordam que os voluntários estrangeiros que lutam pela Ucrânia são mercenários e, portanto, combatentes ilegais que não são protegidos pelas Convenções de Genebra.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, deixou isso claro em uma entrevista na semana passada, quando a BBC perguntou sobre os dois britânicos que “aos olhos do Ocidente” Moscou foi responsável por.

“Não estou nem um pouco interessado nos ‘olhos do Ocidente’. Estou interessado apenas no direito internacional, segundo o qual os mercenários não são combatentes”. respondeu Lavrov. “Então o que está em seus olhos não importa.”