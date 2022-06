Reino Unido lança novas sanções anti-Rússia — CMIO

A Grã-Bretanha introduziu uma nova série de sanções comerciais contra a Rússia na quinta-feira, de acordo com um aviso publicado no site do governo. Disse que as novas medidas “aumentar as sanções” introduzido em 2014 sobre a Ucrânia.

O “Aviso aos Exportadores” estabelece novas restrições, incluindo a proibição da exportação para a Rússia de uma série de bens e tecnologia, juntamente com combustível de aviação e libra esterlina ou notas denominadas da UE. Isso inclui “proibições de disponibilização, fornecimento ou entrega de tais notas a uma pessoa ligada à Rússia; e na disponibilização de tais notas para uso na Rússia.”

O governo britânico também está impondo regras contra a prestação de assistência técnica, serviços financeiros, fundos e serviços de corretagem relacionados às importações de ferro e aço da Rússia.

O aviso estabelece uma lista adicional de produtos que não podem ser vendidos para a Rússia, incluindo bens e tecnologia relacionados a armas químicas e biológicas, bem como marítimos, refino de petróleo e itens críticos da indústria.

