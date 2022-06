Boris Johnson: ucranianos que chegam ilegalmente ao Reino Unido podem ser enviados para Ruanda

“As únicas circunstâncias em que as pessoas serão enviadas para Ruanda seriam se vierem ilegalmente ao Reino Unido e minando, assim, as rotas seguras e legais que temos. Acho que estamos dando 130 mil vistos para ucranianos e eles têm pelo menos duas rotas muito boas para vir a este país”, comentou.

Apesar dos números destacados por Boris Johnson, os críticos da resposta do governo ao conflito na Ucrânia apontaram que o Reino Unido recebe menos ucranianos do que a maior parte da Europa, conforme apuração do jornal The Guardian.