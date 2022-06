Moldávia apoiará novas sanções da UE contra a Rússia

“A Moldávia será solidária com a UE, nosso status e aspirações europeias obrigam a solidariedade. É óbvio que nos uniremos (às sanções contra a Federação Russa – ed.), Elas são projetadas para interromper as hostilidades, parar de matar pessoas e sentar Queremos conseguir isso por todos os meios diplomáticos”, disse Grosu ao canal de TV Moldova 1.

Ele afirmou que a Moldávia quer ter boas relações com a Rússia, quer negociar com ela, mas apenas em termos de respeito mútuo.

Os países ocidentais já introduziram vários pacotes de sanções contra a Federação Russa por causa da Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a política de contenção e enfraquecimento da Rússia é uma estratégia de longo prazo do Ocidente, e as sanções foram um duro golpe para toda a economia mundial. Segundo ele, o principal objetivo do Ocidente é piorar a vida de milhões de pessoas. Putin também disse que os Estados Unidos e a União Europeia efetivamente deixaram de cumprir suas obrigações com a Rússia, congelando suas reservas cambiais. Ele acrescentou que os eventos atuais traçam uma linha sob o domínio global do Ocidente tanto na política quanto na economia.