‘Amplo consenso’ para a Ucrânia se tornar candidata à UE – ministro francês – CMIO

No entanto, a adesão de Kiev ao sindicato pode ser condicional, disse Clement Baune a repórteres

O ministro francês de Assuntos Europeus, Clement Beaune, disse a repórteres na terça-feira que há um “consenso bastante amplo” na UE sobre a candidatura da Ucrânia à adesão, juntamente com a Geórgia e a Moldávia. Mas ainda não está claro quantos países apoiam a proposta de adesão da Ucrânia, e Beaune alertou que a adesão de Kiev pode ser condicional.

Beaune estava falando em uma entrevista coletiva após uma reunião de ministros de assuntos da UE em Luxemburgo e antes de uma cúpula da UE em Bruxelas no final desta semana. Os líderes do bloco provavelmente decidirão nesta cúpula se concederão oficialmente o status de candidato à Ucrânia, uma decisão que a Comissão da UE apóia totalmente.

Existe um “consenso bastante amplo” pela concessão do estatuto de candidato à UE à Ucrânia, bem como à Moldávia e à Geórgia, que solicitaram a adesão no início de março, dias depois de o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ter apresentado a candidatura do seu país.













Beaune advertiu que as condições de entrada “provavelmente não serão os mesmos para Ucrânia, Moldávia e Geórgia”, e que as petições dos três estados “foram tratados de forma diferente com um conjunto diferente de condições, formas e meios.”

Há uma preocupação generalizada com a capacidade da Ucrânia de atender às demandas da adesão à UE, com o notoriamente alto nível de corrupção do país e a recente repressão à imprensa e aos partidos da oposição ameaçando destruir suas ambições da UE. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o governo Zelensky instituiu algumas reformas anticorrupção e do Estado de direito, mas acrescentou que os funcionários da UE “quero ver resultados no terreno” antes de tornar a Ucrânia um membro de pleno direito.

Beaune afirmou que após a visita na semana passada de líderes franceses, alemães e italianos a Kiev, “Parece haver uma vontade política geral agora, para dizer à Ucrânia, como um símbolo muito forte, que é a hora certa para eles começarem a discutir a perspectiva de sua adesão”.

A declaração de Beaune entra em conflito com relatos anteriores sugerindo que Holanda, Dinamarca e Áustria poderiam votar contra a candidatura ucraniana por causa das preocupações com corrupção. O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, em particular, declarou publicamente que mesmo a candidatura poderia ser “muito longe” para Kiev.

No final de maio, o primeiro-ministro italiano Mario Draghi disse que Roma era a única grande capital da UE a apoiar a candidatura de Kiev, embora desde então Paris e Berlim tenham se manifestado a favor da “imediatamente” deferimento do pedido da Ucrânia.

Receber o status de candidato é o primeiro passo de uma longa jornada para a adesão à UE. A Turquia é candidata à UE desde 1999, enquanto o Montenegro está sendo considerado para adesão desde 2012.