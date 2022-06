Avião pega fogo após pouso forçado — CMIO

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas depois que um avião civil de passageiros caiu e pegou fogo no Aeroporto Internacional de Miami, na Flórida, na noite de terça-feira. Havia 126 pessoas a bordo do voo 203 da Red Air de Santo Domingo, informou a mídia local.

O jato de passageiros MD-82 acabou saindo da pista, destruindo um pequeno prédio e uma torre de comunicação antes de pegar fogo. Relatórios preliminares sugerem que algo pode ter dado errado com o trem de pouso.

O incidente aconteceu às 17h30, horário local. Os bombeiros responderam ao incidente e conseguiram apagar rapidamente o fogo, que eclodiu na asa direita do avião após o acidente. No entanto, duas pistas no lado sul do aeroporto permanecem fechadas.

Um avião se incendiou no aeroporto de Miami. No hay que lamentar víctimas ni lesionados hasta el momento. El incendio fue sofocado. pic.twitter.com/2ZeS8moPBf — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) 21 de junho de 2022

O avião foi evacuado com segurança. Dos 125 passageiros e 11 tripulantes a bordo, quatro pessoas sofreram ferimentos leves. Dois ou três deles foram transportados para um hospital próximo, segundo relatos.

A RedAir, com sede na República Dominicana, é uma transportadora de baixo custo fundada no final de 2021. Na segunda-feira, a empresa anunciou que adicionaria mais 20 voos semanais para os EUA, incluindo três viagens diárias entre Miami e Santo Domingo, a partir de 25 de julho .