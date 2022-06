NASA quer reatores nucleares na Lua — CMIO

A NASA gostaria de ter reatores nucleares para expedições lunares e planetárias, disse a agência espacial norte-americana na terça-feira, anunciando três contratos para desenvolver projetos conceituais até o final da década, em parceria com o Departamento de Energia. A gigante industrial militar Lockheed Martin é uma das empresas envolvidas, juntamente com o veterano nuclear Westinghouse.

A NASA espera ter um projeto para o “sistema de energia de superfície de fissão” pronto para ser lançado até o final da década. John Wagner, diretor do Laboratório Nacional de Idaho do DOE, chamou o projeto de “um primeiro passo muito viável para os EUA estabelecerem energia nuclear na Lua.”

Três contratos de 12 meses valem US$ 5 milhões cada e financiarão conceitos iniciais de projeto para um sistema de energia de fissão de 40 quilowatts, com a exigência de durar pelo menos 10 anos no ambiente implacável da lua. Se demonstrados com sucesso na superfície lunar, os reatores podem ser usados ​​para a eventual missão a Marte, disse a NASA.













Além da Lockheed Margin e Westinghouse, o terceiro contratado será uma empresa do Texas chamada IX. É uma joint venture entre o projetista de espaçonaves Intuitive Machines e a X-Energy, desenvolvedores de um reator experimental de leito de seixos.

“Desenvolver esses projetos iniciais nos ajudará a estabelecer as bases para fortalecer nossa presença humana de longo prazo em outros mundos”, disse. disse Jim Reuter da Diretoria de Missões de Tecnologia Espacial da NASA.

Os sistemas de fissão são relativamente menores, mais leves e podem fornecer “energia contínua, independentemente da localização, luz solar disponível e outras condições ambientais naturais”, disse a agência espacial. A NASA também espera obter “informacao critica” da indústria nuclear que poderia levar ao desenvolvimento de sistemas de propulsão atômica para missões de exploração do espaço profundo.

Os contratos fazem parte do programa Artemis, uma iniciativa dos EUA para retornar à Lua – e colocar a primeira mulher e pessoa de cor na superfície lunar. Foi nomeado em homenagem à irmã gêmea de Apolo, a divindade grega que deu o nome ao primeiro moonshot dos EUA. Os cronogramas iniciais previam que o primeiro pouso ocorresse em 2024, mas no ano passado a NASA disse que não estava mais no caminho certo para conseguir isso, alegando falta de financiamento.

Em março, a NASA anunciou um plano para pousar humanos em Marte até 2040. Menos de uma semana depois, teve que cancelar um teste da espaçonave Artemis I devido a problemas técnicos.