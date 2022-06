Soldado dos EUA é preso por bombardeio ‘insider’ – CMIO

Suspeito está agora em confinamento pré-julgamento por um ataque que deixou quatro soldados feridos

Um aviador dos Estados Unidos está sob custódia militar por suspeita de envolvimento em um ataque interno a uma base americana na Síria no início deste ano, disse o Pentágono, observando que o homem provavelmente será acusado nas próximas semanas.

A porta-voz da Força Aérea Ann Stefanek anunciou a prisão na terça-feira, dizendo à CNN que o soldado, que não foi identificado publicamente, foi colocado sob custódia no início deste mês a pedido de seu comandante.

“Como parte de uma investigação em andamento, em 16 de junho, um aviador foi detido nos Estados Unidos em conjunto com o ataque em Green Village, na Síria. Depois de analisar as informações na investigação, o comandante do aviador tomou a decisão de colocá-lo em prisão preventiva”, disse. ela disse, acrescentando que enquanto é “muito cedo no processo” para falar de uma acusação, o “A expectativa é que as acusações possam ser apresentadas nas próximas semanas.”

As autoridades inicialmente acreditavam que o ataque de 7 de abril foi resultado de artilharia indireta ou foguetes contra uma base dos EUA no nordeste da Síria, onde as forças americanas cooperaram estreitamente com combatentes curdos locais. No início deste mês, no entanto, o Pentágono indicou que um membro do serviço dos EUA era um “possível suspeito” no caso, dizendo que encontrou provas da “colocação deliberada de cargas explosivas”, oferecendo alguns outros detalhes.













Segundo dois funcionários citados pela CNN, os explosivos usados ​​no ataque foram “não insignificante” e tinham mais poder de detonação do que uma granada de mão, enquanto um oficial os considerou “grau militar”.

A explosão atingiu a instalação tarde da noite, e as imagens de segurança mostram uma figura não identificável movendo-se rapidamente pelo quadro em duas instâncias. Não está claro se os clipes retratam o mesmo indivíduo.

Os quatro soldados feridos na explosão foram tratados por lesões cerebrais traumáticas, mas nenhum ficou gravemente ferido e todos voltaram ao trabalho semanas após o incidente.

A administração de Joe Biden reconhece o envio de cerca de 900 soldados americanos na Síria – a maioria estacionada no nordeste do país – apesar das objeções do governo em Damasco, que se queixou repetidamente da presença de tropas dos EUA há anos.