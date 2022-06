Senado dos EUA aprova projeto de lei de controle de armas — CMIO

A ampla legislação dos EUA aprovou uma votação processual com a ajuda de mais de uma dúzia de republicanos

Um grupo bipartidário de senadores dos EUA apresentou um importante projeto de lei de controle de armas, preparando-o para uma votação em plenário na câmara alta. Se aprovada, a lei marcaria a legislação mais importante do gênero em décadas, ampliando as verificações de antecedentes para quem compra armas de fogo, além de uma série de outras restrições.

O ‘Bipartisan Safer Communities Act’ aprovou uma votação processual por 64-34 na noite de terça-feira, com 14 senadores do Partido Republicano juntando-se a todos os 50 democratas para apoiar a moção. O projeto de lei de 80 páginas pede o fortalecimento das verificações de antecedentes para permitir que as autoridades revisem até 10 dias os registros de saúde mental e juvenis de compradores de armas com menos de 21 anos, e dedicaria milhões de dólares para incentivar os estados a implementar ‘leis de bandeira vermelha, ‘ que permitem ao governo confiscar armas de fogo daqueles considerados perigosos.

Entre outras disposições, a lei também fecharia a chamada 'brecha do namorado', o que significa que os agressores domésticos serão proibidos de comprar armas, mesmo que o perpetrador não seja casado com a vítima. A lei federal anteriormente se aplicava apenas a casais, uma regra há muito condenada pelos defensores do controle de armas.













Apesar de alguma oposição remanescente dos republicanos, o principal senador do Partido Republicano, Mitch McConnell, apoiou a legislação, dizendo: “Nossos colegas montaram um pacote de medidas populares de bom senso que ajudarão a tornar esses incidentes horríveis menos prováveis, ao mesmo tempo em que defendem totalmente os direitos da Segunda Emenda dos cidadãos cumpridores da lei.”

Enquanto isso, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse que espera que o projeto de lei seja aprovado na câmara alta em votação completa até o final da semana.

A Câmara dos Deputados aprovou seu próprio pacote de controle de armas este mês, que vai além da versão do Senado, pedindo para aumentar a idade de compra de certos rifles de 18 para 21, também pedindo uma proibição total de revistas de alta capacidade.













Vários legisladores republicanos, bem como defensores da Segunda Emenda, como a National Rifle Association, condenaram as novas iniciativas de controle de armas, com a NRA insistindo que é “comprometidos com soluções reais para ajudar a parar a violência em nossas comunidades”, mas prometendo opor-se a qualquer esforço para “substituir as proteções constitucionais do devido processo legal” assim como “esforços para privar os cidadãos cumpridores da lei de seu direito fundamental de proteger a si mesmos e seus entes queridos”.

O último impulso legislativo segue um par de tiroteios em massa nos últimos meses. Em 24 de maio, um atirador solitário matou 19 crianças e dois professores em uma escola primária do Texas. Dez dias antes, um tiroteio em um supermercado em Buffalo, Nova York, deixou 10 pessoas mortas.