Terremoto mata pelo menos 1.000 no Afeganistão — CMIO

Pelo menos 1.000 pessoas morreram e mais de 1.500 ficaram feridas depois que um terremoto de magnitude 6,1 atingiu o Afeganistão na quarta-feira, disseram autoridades do Taleban.

Os números foram anunciados pelo chefe do departamento de informação na província de Paktika, a mais atingida pelo desastre. A lista de vítimas mortais até ao momento provém de apenas dois distritos da província, referiu o responsável.

O vice-ministro de Gestão de Desastres Naturais do Afeganistão, Mawlavi Sharfuddin Muslim, anteriormente estimou o número de mortos em 920, com mais de 600 feridos como resultado do terremoto.

De acordo com a agência de notícias oficial do Talibã, Bakhtar, o número de mortos provavelmente aumentará à medida que as equipes de resgate continuarem a investigar as áreas afetadas.

O epicentro foi localizado a cerca de 44 km (27 milhas) da cidade de Khost, no sudeste do país, a uma profundidade de 51 km (31 milhas), informou o Serviço Geológico dos EUA (USGS). O terremoto também afetou partes do vizinho Paquistão.

A maioria das mortes e destruição foram relatadas na província de Paktika, mas também houve vítimas nas províncias vizinhas de Nangarhar e Khost.

Imagens do evento sísmico postadas nas mídias sociais capturaram casas sendo reduzidas a escombros pelos tremores.

“Um forte terremoto sacudiu quatro distritos da província de Paktika, matando e ferindo centenas de nossos compatriotas e destruindo dezenas de casas”. Bilal Karimi, porta-voz adjunto do governo talibã, escreveu no Twitter. “Pedimos a todas as agências de ajuda que enviem equipes para a área imediatamente para evitar mais catástrofes.”

As ondas de choque foram sentidas por cerca de 119 milhões de pessoas no Paquistão, Afeganistão e Índia, disse o Centro Sismológico Mediterrâneo Europeu (EMSC). Tremores foram relatados por testemunhas na capital do Afeganistão, Cabul, bem como em Islamabad, no Paquistão.