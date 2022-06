Europa diz estar pronta para corte total de fornecimento de gás russo

O chefe da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, alertou a Europa para estar preparada para a possibilidade de uma paralisação completa das exportações de gás russo neste inverno, pedindo aos governos da União Europeia (UE) que ampliem o leque de medidas destinadas à preparação para esse cenário, informou o Financial Times (FT) nesta quarta-feira (22).

“A Europa deve estar pronta caso o gás russo seja completamente cortado. Quanto mais nos aproximamos do inverno, mais entendemos as intenções da Rússia”, disse a autoridade à FT.

Comentando o corte de 60% do fornecimento de gás da Gazprom através do gasoduto Nord Stream (Corrente do Norte) na semana passada, em que a empresa russa enfatizou ser uma questão puramente técnica, Birol disse que os “cortes são voltados para evitar o abastecimento da Europa e aumentar a alavancagem da Rússia nos meses de inverno”.

No entanto, a AIE tem acusado abertamente Moscou de manipular os preços do gás desde o ano passado, quando os custos do gás na Europa atingiram níveis recordes.

“As medidas de emergência tomadas pelos países europeus nesta semana para reduzir a demanda de gás, como o acendimento de antigas usinas a carvão, foram justificadas pela dimensão da crise apesar das preocupações com o aumento das emissões de carbono”, afirmou, acrescentando que, na opinião dele, o retorno à geração de energia do carvão será “temporário” e vai ajudar a manter suprimentos de gás suficientes para a próxima temporada de aquecimento.

Alemanha, Áustria, Itália e Países Baixos anunciaram seus planos para intensificar o uso de carvão para geração de energia, enquanto Suécia e Dinamarca disseram que também lançariam medidas emergenciais para conter o uso de gás natural.

Birol alertou, no entanto, que as medidas atuais não vão longe o suficiente se as exportações de gás russo pararem completamente e sugeriu que os governos europeus intensifiquem os esforços para encher as instalações de armazenamento, entre outras opções.

“Acredito que haverá mais medidas e mais profundas sobre a demanda [tomadas pelos governos na Europa] à medida que o inverno se aproxima”, disse Birol. Ele observou que o racionamento de gás é uma possibilidade, o que poderia ajudar a compensar as consequências da perda de gás russo, e propôs ao bloco que “considerasse adiar o fechamento [de usinas nucleares] desde que as condições de segurança estejam presentes”.





