O secretário de Estado para Assuntos Europeus, Clement Beaune, diz que Kiev provavelmente se tornará uma nação candidata no final desta semana

A Ucrânia não deve esperar um caminho rápido para a adesão à UE, apesar de haver um consenso sobre a concessão do status de candidato, alertou o secretário de Estado francês para Assuntos Europeus, Clement Beaune.

Falando com o apresentador da estação de rádio Europa 1 da França na quarta-feira, Beaune disse que havia “consenso total” entre os membros da UE que a Ucrânia é elegível para se tornar uma nação candidata. O funcionário acrescentou que esperava que isso fosse formalmente “confirmado na quinta e sexta-feira.”

Nos dias 23 e 24 de junho, os chefes de Estado e de governo de todos os 27 países que compõem a UE se reunirão em Bruxelas, com as propostas de adesão da Ucrânia, Moldávia e Geórgia no topo da agenda.

O oficial francês apressou-se a alertar, no entanto, que “é um processo longo, a Ucrânia não será membro da União Europeia amanhã de manhã.”

Beaune enfatizou que Kiev não receberá “procedimento acelerado ou privilégio,” acrescentando que o parlamento francês terá a palavra final para decidir se Paris apoiará a concessão do status de candidato à Ucrânia.













O secretário de estado francês para assuntos europeus observou que para se tornar um estado membro, um país aspirante “devem cumprir requisitos extremamente rigorosos em termos de combate à corrupção, Estado de direito, pluralismo dos meios de comunicação social, níveis económicos.”

Beaune esclareceu que primeiro “necessário acabar com a guerra, reconstruir o país,” antes que a nação do Leste Europeu pudesse ter uma chance de ingressar na UE.

O diplomata concluiu que, embora o processo fosse demorado, o bloco seria “dando este sinal de abertura” concedendo o status de candidato à Ucrânia.

Esta não é a primeira vez que um alto funcionário francês adverte a Ucrânia de que não pode esperar ingressar na UE em um futuro próximo.

No início de maio, o presidente francês Emmanuel Macron chegou a sugerir a criação de um “comunidade política europeia” que incluiria esperançosos da UE como Ucrânia, Moldávia e Geórgia, que receberiam certas vantagens. Macron argumentou que, embora fosse importante para a UE não alienar essas nações, elas estavam provavelmente a anos, se não décadas, de se tornarem estados membros, mesmo se dadas “estatuto de candidato amanhã.”

A proposta atraiu críticas de altos funcionários ucranianos, incluindo o presidente Volodymyr Zelensky, na época. Kiev insistiu que não aceitaria nenhum substituto para o status de país candidato à UE.

Durante sua visita à capital ucraniana na semana passada, juntamente com os líderes da Alemanha, Itália e Romênia, Macron disse ser a favor de conceder à Ucrânia o status de candidato imediato à UE.

Kiev apresentou seu pedido oficial de adesão à UE no final de fevereiro, dias depois de a Rússia atacar a Ucrânia.

De acordo com relatos da mídia, vários estados membros inicialmente se opuseram à candidatura do país, mas isso parece ter mudado depois que a Comissão Europeia recomendou na sexta-feira passada que a Ucrânia recebesse o status de candidata.

No entanto, como evidenciam os casos da Turquia e Montenegro, que receberam o status em 1999 e 2012, respectivamente, e ainda não aderiram ao bloco, o caminho para a adesão à UE pode ser longo e sinuoso.