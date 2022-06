Os preços dos combustíveis no Reino Unido continuam subindo — CMIO

Os preços na bomba estão subindo há mais de cinco semanas, aumentando a crise do custo de vida

Os preços da gasolina e do diesel no Reino Unido atingiram recordes no fim de semana passado, informou a empresa britânica de assistência rodoviária, RAC, na terça-feira, citando o “tendência preocupante do custo cada vez maior do combustível” no país.

O preço médio da gasolina estabeleceu um novo recorde de 188,7 por litro (US$ 2,32) no domingo, informou o RAC em seu site. A empresa acrescentou que os preços estão subindo há mais de cinco semanas consecutivas e, em meados de maio, um litro de gasolina sem chumbo custava US$ 2,02. O diesel também subiu para outro recorde histórico no sábado, mostram dados da RAC, atingindo 196,1p (US $ 2,40) por litro.

“Um tanque cheio de gasolina para um carro familiar de 55 litros agora custa quase £ 104 ($ 127), enquanto o equivalente a diesel é quase £ 108 ($ 132)”, O porta-voz do combustível RAC, Simon Williams, disse.













De acordo com o RAC, o aumento contínuo nos custos de combustível está piorando a crise do custo de vida, e a situação foi agravada pelas greves ferroviárias desta semana no Reino Unido. A empresa observou que os preços da gasolina devem parar de subir agora que os preços do petróleo caíram ligeiramente. O petróleo Brent de referência global está sendo negociado atualmente a US $ 116 por barril, depois de atingir uma alta de várias semanas de mais de US $ 123 há duas semanas. Diesel, no entanto, “parece destinado” para se tornar cada vez mais caro, potencialmente resultando em um tanque cheio custando £ 110 (mais de US $ 135), disse o RAC.

