Sanções anti-Rússia prejudicam a Alemanha – Scholz – CMIO

Medidas punitivas contra Moscou são “dolorosas” para a economia alemã, diz chanceler Scholz

O chanceler alemão Olaf Scholz admitiu na terça-feira que as sanções ocidentais contra a Rússia tiveram um impacto negativo na economia de seu país.

Enquanto conversava com industriais alemães, ele observou que a “sanções sem precedentes” impostas a Moscou pelo Ocidente são “trabalhando.” O chanceler, no entanto, acrescentou que eles são “dolorosos” também para a economia alemã, principalmente para as empresas de energia do país.

O vice-chanceler e ministro da Economia do país, Robert Habeck, alertou este mês que os alemães devem se preparar para um outono e inverno difíceis devido à disparada dos preços, enquanto o país pressiona pela independência da energia russa.

Segundo ele, os preços já estão extremamente altos e “muitas pessoas receberão contas significativamente mais altas do que o normal” na próxima estação de aquecimento.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT