Reino Unido nega vistos à equipe russa da OSCE – senador – CMIO

De acordo com Vladimir Dzhabarov, Londres citou sanções impostas anteriormente aos deputados russos que viajam para a Assembleia Parlamentar da OSCE

O Reino Unido negou vistos a parlamentares russos que planejavam participar da Assembleia Parlamentar da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) em Birmingham, disse o senador Vladimir Dzhabarov à mídia.

Falando à agência de notícias Ria Novosti, na quarta-feira, Dzhabarov – que é o primeiro vice-presidente da comissão de relações exteriores do Senado russo – explicou que, uma vez que todos os membros da delegação foram sancionados pelo Reino Unido, os políticos pediram à Assembleia Parlamentar da OSCE liderança e o Ministério das Relações Exteriores da Rússia para ajudá-los a obter vistos britânicos.

“Infelizmente, recebemos essencialmente uma resposta ultrajante, dizendo que o governo do Reino Unido não pode emitir vistos para a delegação russa, independentemente do motivo da viagem,“, disse o senador.

A Assembleia Parlamentar da OSCE se reunirá em 2 de julho e estará em sessão até 6 de julho.

Dzhabarov observou que Moscou não reconhecerá nenhuma decisão aprovada pela sessão na ausência de sua delegação.













O senador acrescentou que a Rússia ainda gostaria de continuar fazendo parte da instituição internacional.

“A participação nos trabalhos da Assembleia Parlamentar da OSCE dá-nos a oportunidade de promover a nossa visão e abordagem,” Dzhabarov explicou, apontando que Moscou não considera conveniente “desistir disso apenas para agradar nossos inimigos.”

Dzhabarov, no entanto, reconheceu que a expulsão da Rússia do órgão pode ser um dos itens da agenda durante a próxima sessão em Birmingham.

Comentando a situação, a presidente da câmara alta do parlamento russo, o Conselho da Federação, Valentina Matvienko, argumentou que “qualquer país anfitrião de eventos deve dar a oportunidade de participação a todos os membros da delegação que representam os estados membros da OSCE.” Ela pediu a adoção de uma resolução na Assembleia Parlamentar da OSCE que proibiria a realização de sessões em países que não garantem a participação de todas as delegações de todos os estados membros.

Matvienko acrescentou que os esforços para empurrar a Rússia para a margem ou expulsá-la da instituição só servem para minar a credibilidade da Assembleia Parlamentar da OSCE.

Tendo realizado sua primeira sessão em 1992, a Assembleia Parlamentar da OSCE incorpora 57 estados membros e nomeia como seu objetivo principal a facilitação de “diálogo interparlamentar para avançar os objetivos de segurança abrangente da OSCE.”

Em 24 de fevereiro, dia em que as forças russas cruzaram a fronteira ucraniana, a Assembleia emitiu um comunicado condenando as ações de Moscou. O grupo observou que a ofensiva “constitui uma agressão armada em clara e grosseira violação das normas mais básicas do direito internacional, bem como dos princípios e compromissos da OSCE.”