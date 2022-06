UE alerta para escassez de gás antes do inverno – CMIO

São necessárias medidas adicionais para se preparar para a próxima temporada de aquecimento, diz o Ministério da Energia holandês

Os membros da UE não poderão encher suas instalações de armazenamento de gás antes do inverno, a menos que novas medidas sejam tomadas, disse o ministro holandês do Clima e Energia, Rob Jetten, nesta segunda-feira.

“Vemos que o fornecimento geral de gás da Rússia para a Europa está diminuindo rapidamente. Isso significa que, sem medidas adicionais, não é mais possível garantir que seremos capazes de encher as instalações de armazenamento de gás na Europa (sic) e na Holanda o suficiente para se preparar para o inverno,” Jetten alertou, conforme citado pela agência de notícias russa RIA Novosti. Ele não especificou a quais medidas adicionais estava se referindo.

Jetten também observou que a Holanda já está tomando medidas para se preparar para a temporada de aquecimento, mas não deu detalhes. Ele acrescentou que para os propósitos atuais, seu país tem gás suficiente.













“Quero enfatizar que no momento não há escassez aguda de gás”, afirmou Jetten, observando, no entanto, que “mais países estão agora sendo espremidos” pela Rússia.

Os comentários de Jetten seguem uma decisão da russa Gazprom de reduzir as entregas de gás natural para a Europa através do gasoduto Nord Stream em cerca de 60%. Isso aconteceu depois que o fornecedor de manutenção alemão Siemens não conseguiu devolver as unidades de bombeamento de reparos no Canadá, devido a sanções anti-Rússia.

Autoridades europeias classificaram os cortes como políticos, mas a Rússia afirma que o problema é técnico, já que a instalação em questão, que bombeia gás da Rússia para a Alemanha, é incapaz de funcionar com apenas três unidades de bombeamento de oito em operação.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT