Arábia Saudita e Turquia buscam reatar relações — CMIO

O príncipe herdeiro saudita, suspeito de ordenar o assassinato de um dissidente em Istambul, está fazendo uma visita de Estado à Turquia

Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita que é amplamente considerado o governante de fato do reino, está visitando a Turquia na quarta-feira. Ele deve conversar com o presidente Tayyip Erdogan em uma segunda reunião dos dois neste ano, após uma pausa desde o assassinato em 2018 do jornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi em Istambul.

Ancara espera “uma normalização completa e uma restauração do período pré-crise”, um alto funcionário turco disse à Reuters sob condição de anonimato. “Uma nova era vai começar.”

Jamal Khashoggi foi morto por um esquadrão saudita no consulado do reino em Istambul. Ancara ficou irritada com o fato de ter sido indiretamente arrastada para um crime, que as autoridades turcas atribuíram à liderança sênior da Arábia Saudita.

Os perpetradores foram julgados em seu país de origem, enquanto o palácio real rejeitou as afirmações de que o príncipe Mohammed ordenou pessoalmente o ataque. Riad reivindicou seus agentes de segurança “foi desonesto” em Istambul.

A rixa diplomática entre as duas nações foi parcialmente corrigida em abril, quando Erdogan fez uma visita à Arábia Saudita e conheceu o príncipe herdeiro. Em meio ao processo de reconciliação, Ancara e Riad atenuaram suas críticas mútuas. Ao mesmo tempo, a Turquia anunciou que estava suspendendo o julgamento à revelia de 26 suspeitos sauditas no assassinato de Khashoggi e transferindo o caso para a Arábia Saudita.













Observadores acreditam que o líder turco está interessado na assistência saudita para impulsionar a economia de seu país, que sofreu em meio à desaceleração global. Erdogan enfrenta uma disputa desafiadora para ser reeleito como presidente turco no ano que vem.

Em fevereiro, Erdogan visitou os Emirados Árabes Unidos (EAU), um aliado próximo da Arábia Saudita, pela primeira vez em quase uma década. Mohamed bin Zayed al-Nahyan, que era então o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, foi a Ancara em novembro do ano passado. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram o lançamento de um fundo de US$ 10 bilhões para investimentos na Turquia após sua viagem.

A mudança de postura da Turquia em relação à Arábia Saudita não é diferente da dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden, que prometeu em sua campanha eleitoral tornar a Arábia Saudita um “pária” sobre o assassinato, deve visitar o país no próximo mês. Seu governo está lutando para conter o aumento dos preços do gás nos EUA e busca um aumento na produção do reino do Golfo.

O príncipe Mohammed bin Salman visitou a Jordânia e o Egito no início desta semana.