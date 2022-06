Terremoto mata pelo menos 1.000 no Afeganistão

Um forte terremoto atingiu uma região rural e montanhosa do leste do Afeganistão nesta quarta-feira (22), deixando pelo menos mil mortos e mais de 1.500 feridos .

De magnitude 5,9, o tremor ocorreu durante a madrugada , perto da fronteira com o Paquistão. Segundo informou a Associated Press (AP), o epicentro foi a província de Paktika. A província de Khost, localizada cerca de 50 quilômetros ao sul de Paktika, também foi afetada.

O terremoto é o mais mortal a atingir o Afeganistão em décadas e agravou a já precária situação humanitária do país, que desde agosto de 2021 voltou a ser controlado pelo Talibã (organização sob sanções da ONU por atividade terrorista). As operações de resgate e auxílio aos sobreviventes podem ser complexas, já que muitas agências humanitárias deixaram o país desde a ascensão do grupo.