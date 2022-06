Mídia: Pyongyang adiou 7º teste nuclear em meio a preocupações com a COVID-19 e planos da China

A Coreia do Norte pode ter atrasado seu sétimo teste nuclear devido à situação com a COVID-19 dentro do país e aos planos da China, comunicou na quarta-feira (22) a agência sul-coreana Yonhap.

A preparação do sétimo teste nuclear da Coreia do Norte foi relatada durante semanas, faltando apenas a decisão do líder supremo Kim Jong-un. No entanto, o país tem adiado o passo final por causa do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, que será realizado no final do ano, disse a agência.