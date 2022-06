Ucrânia emitiu garantias sobre o uso de armas – Alemanha – CMIO

Kiev prometeu não atacar dentro da Rússia, disse o ministro da Defesa alemão aos legisladores, depois de confirmar a entrega de obuses

Um lote de sete obuses alemães PzH 2000 autopropulsados ​​de 155 milímetros chegou à Ucrânia, confirmou o ministro da Defesa alemão a parlamentares na quarta-feira. Ela disse que Kiev prometeu não atacar alvos dentro da Rússia com armas alemãs.

O ministro da Defesa ucraniano, Aleksey Reznikov “visitou Bruxelas na semana passada e participou de várias reuniões lá”, Christine Lambrecht disse durante um relatório ao Bundestag. “Era importante para ele dar garantias claras de que as armas serão usadas apenas para defesa e não para atacar o território russo. Ele fez.”

Na terça-feira, Reznikov anunciou a entrega do PzH 2000 para a Ucrânia. Ele agradeceu pessoalmente a Lambrecht pela remessa e disse que as tropas ucranianas treinadas pelos alemães “trará o calor para o campo de batalha”.

O governo ucraniano fez promessas semelhantes a outros fornecedores ocidentais de armas pesadas, que estão preocupados que seu uso contra alvos na Rússia possa aumentar seriamente o conflito. Autoridades em Kiev indicaram que consideravam a Crimeia como parte de seu país e não da Rússia e, por esse motivo, sujeita a possíveis ataques com armas ocidentais.













O ministro da Defesa alemão disse aos parlamentares que, a partir da próxima semana, especialistas em artilharia ucranianos começarão a treinar no uso da variante alemã do sistema de foguetes M270 MLRS fabricado nos EUA, o MARS II. Berlim enviará três desses lançadores para a Ucrânia, abaixo do plano inicial de quatro, ela confirmou.

Na terça-feira, Berlim divulgou um detalhamento de armas e equipamentos militares que prometeu enviar para a Ucrânia. Entre as armas pesadas da lista estão 54 veículos blindados M113, 30 canhões antiaéreos Gepard autopropulsados ​​e um único sistema de defesa aérea IRIS-T SLM.

A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram projetados para dar às regiões um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.