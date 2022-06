‘Vamos queimar qualquer coisa para manter as pessoas aquecidas’ – funcionário tcheco – CMIO

Diversificar o abastecimento de gás do país também é necessário, diz o chefe de segurança energética

O embaixador-geral da República Tcheca para a Segurança Energética, Vaclav Bartuška, prometeu que seu país fará tudo o que estiver ao seu alcance para gerar calor e eletricidade se o suprimento de gás acabar neste inverno.

“Basicamente, temos uma repetição do choque do petróleo de 1973… Se houver um corte de gás neste inverno, vamos queimar tudo o que pudermos para manter nosso povo aquecido e produzir eletricidade”, Bartuška disse na segunda-feira, falando a jornalistas baseados em Bruxelas, conforme citado pela Euractiv. Seus comentários vieram antes da presidência tcheca do Conselho da UE, que começa em 1º de julho e durará seis meses.

Segundo o responsável, ainda é possível fornecer gás à UE antes da época de aquecimento se os países europeus assinarem contratos de longo prazo com fornecedores de GNL. A Comissão Europeia não estava disposta a assiná-los no passado, mas, segundo Bartuška, a situação mudou.

“Você não ouviria isso do comissário um ano atrás, ou meio ano atrás, ou quatro meses atrás. Há um entendimento claro do lado deles de que os estados membros precisam sobreviver, os governos precisam sobreviver ao inverno”, disse. ele afirmou.













Bartuška acrescentou que, durante a presidência de seu país na UE, o principal objetivo do bloco será abastecer as instalações de armazenamento de gás com suprimentos suficientes no período que antecede a temporada de aquecimento no inverno. Praga também se concentrará na promoção de compras conjuntas de gás e pretende acelerar a implementação do plano REPowerEU da Comissão Europeia, que deve reduzir a dependência da UE do gás russo em dois terços antes do final do ano e impulsionar a transição da UE à energia ‘verde’.

De acordo com o embaixador, este último movimento já foi posto em prática, e os crescentes preços da energia e os problemas políticos podem realmente ajudar a UE a atingir suas metas climáticas.

“Muitas decisões são tomadas pelas próprias pessoas. Você acha que as pessoas vão comprar aquecedores a gás no momento? Provavelmente não,” afirmou, acrescentando que o seu país viu recentemente um “enorme aumento” no número de bombas de calor e coletores solares instalados na República Checa nos últimos meses.

“A transição será difícil e complicada, mas vamos vencer. E os vencedores serão as tecnologias verdes. Levará algum tempo e, daqui a cinco anos, estaremos basicamente perguntando por que queimamos gás natural para produzir eletricidade”.

