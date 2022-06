Carros da Tesla supostamente banidos do resort chinês – CMIO

As autoridades estão preocupadas com as câmeras dos veículos que coletam dados confidenciais, reportagens da mídia

Os veículos da Tesla foram banidos de Beidaihe, um resort de praia chinês a oeste de Pequim, que tradicionalmente hospeda os retiros de verão da liderança chinesa, informou a Reuters na segunda-feira citando um policial de trânsito local.

De acordo com o artigo, a proibição entrará em vigor em 1º de julho e durará pelo menos dois meses. Fonte da Reuters disse que a decisão diz respeito “assuntos nacionais” e que um anúncio oficial da proibição deve ocorrer nos próximos dias.

Ele supostamente vem antes de uma reunião planejada dos principais funcionários do governo da China em Beidaihe, que é famosa por sua natureza e pontos turísticos históricos. No entanto, as datas da reunião geralmente são mantidas em segredo.

Os carros produzidos pela montadora norte-americana já haviam sido impedidos de entrar em várias outras áreas do país. Uma decisão semelhante foi tomada no início de junho em Chengdu, no sudoeste da China, antes de uma visita à cidade pelo presidente Xi Jinping.













Em março de 2021, os militares chineses proibiram seus funcionários de chegar a bases e conjuntos habitacionais em Teslas, citando preocupações sobre suas câmeras embutidas coletando dados confidenciais.

O governo chinês acredita que os carros da Tesla equipados com câmeras e sensores podem ser usados ​​para coletar informações confidenciais, que podem ser transferidas para o governo dos EUA.

O CEO da Tesla, Elon Musk, negou as acusações de possível espionagem no ano passado.

“Se a Tesla usou carros para realizar atividades de espionagem na China ou em qualquer lugar, seremos fechados… Há um forte incentivo para sermos confidenciais”, disse Musk na reunião virtual em março de 2021. A Tesla havia prometido anteriormente armazenar os dados coletados na China dentro do país e disse que as câmeras embutidas em seus veículos só são ativadas na América do Norte.

Os carros da Tesla têm algumas câmeras a mais do que outras montadoras. Eles usam várias pequenas câmeras localizadas na parte externa de seus veículos que facilitam as funções de estacionamento, piloto automático e direção autônoma. A maioria dos modelos também possui uma câmera interna montada acima do espelho retrovisor, que ajuda a rastrear se o motorista está prestando atenção suficiente na estrada.

A Tesla se recusou a comentar a reportagem, quando questionada pela Reuters.

