Reino Unido levará 'alguns anos' para repor estoques de armas enviadas à Ucrânia, diz MD britânico

Conforme publicou o jornal The Independent, a declaração partiu do chefe do Estado-Maior de Defesa do Reino Unido, almirante Sir Anthony Radakin — líder das Forças Armadas britânicas —, durante audiência do comitê de Relações Internacionais e Defesa do Parlamento britânico. Os estoques de armas do país foram reduzidos devido aos sucessivos envios de apoio militar a Kiev.