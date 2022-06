Grande nação europeia compra toneladas de ouro russo – Bloomberg – CMIO

A Suíça supostamente faz a primeira compra de ouro do país sancionado desde fevereiro

A Suíça importou ouro da Rússia em maio pela primeira vez desde fevereiro, informou a Bloomberg na terça-feira. De acordo com o artigo, a medida sugere que a postura da indústria em relação aos metais preciosos russos pode estar diminuindo.

O país embarcou mais de três toneladas do metal precioso do maior estado da Europa no mês passado, informou a Bloomberg citando dados da Administração Federal de Alfândegas da Suíça. A compra representa cerca de 2% das importações de ouro do país em maio. A Suíça é um importante centro de refino que processa dois terços do ouro do mundo.

Após o início da operação militar de Moscou na Ucrânia e o lançamento de sanções internacionais, a London Bullion Market Association suspendeu todas as refinarias russas de ouro e prata de sua lista de fornecedores aprovados. A mudança foi vista pela indústria como uma proibição de fato e a maioria das refinarias se recusou a aceitar novo ouro da Rússia.













Isso ocorre quando o metal precioso foi sinalizado como um possível novo alvo para sanções contra Moscou. De acordo com um relatório da Reuters na terça-feira, os líderes da UE querem manter a pressão sobre a Rússia enquanto se reúnem para uma cúpula nesta semana.

Não está claro se a Suíça, que não faz parte da UE, cumprirá a possível proibição do ouro russo.

