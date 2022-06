Nação asiática quer estabelecer missão na OTAN

A Coreia do Sul está planejando estabelecer uma missão na sede da OTAN, na Europa , revelou o conselheiro de segurança nacional do país, Kim Sung-han, nesta quarta-feira (22).

Seul é um aliado de longa data de Washington e está buscando reforçar sua cooperação com a aliança liderada pelos EUA diante de uma situação internacional “imprevisível”, conforme explicou o funcionário.

“Ao estabelecer uma missão da OTAN em Bruxelas, na Bélgica, onde a aliança está sediada, poderemos aumentar o compartilhamento de informações e fortalecer nossas redes com membros da OTAN e nações parceiras “, afirmou Kim durante uma entrevista coletiva.

Segundo informações do jornal The Korea Times, espera-se que a nova missão seja chefiada pelo enviado da Coreia do Sul à Bélgica, Yoon Soongu.