TÓQUIO, 23 de junho – RIA Novosti. Um conhecido político, deputado da câmara alta do parlamento japonês, Muneo Suzuki, falou em entrevista à RIA Novosti sobre qual poderia ser o papel do Japão em relação à Rússia nas realidades políticas modernas.

“Agora as relações russo-japonesas sofreram fortes mudanças. Com o início da operação especial militar, o Japão está participando de ações comuns no âmbito do G-7. A Rússia incluiu o Japão na lista de países hostis.”, há são desvantagens. Nesse sentido, acho que precisamos adotar a posição da Índia. O próprio Japão precisa aprender a calcular com antecedência, não deve criar tensão desnecessária”, disse o deputado.

Suzuki é um político com vasta experiência: este ano completa 40 anos desde que se tornou deputado. Ele agora representa o Nippon Ishin (Partido da Renovação do Japão) na câmara alta do parlamento. Ele é bem conhecido na política japonesa por seu interesse em assinar um tratado de paz e desenvolver relações bilaterais com a Rússia. Suzuki muitas vezes aconselhou o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, sob quem os contatos bilaterais se desenvolveram muito intensamente.

O político acredita que o Japão poderia agora usar suas boas relações com os Estados Unidos, Ucrânia e Rússia para melhorar as relações.

“Antes do início da operação especial, o Japão tinha boas relações com a Rússia. E com os Estados Unidos também, boas relações. O Japão também prestou assistência à Ucrânia através da ODA – assistência ao desenvolvimento do governo, então também tivemos boas relações com a Ucrânia. disse “aqui precisamos iniciar as negociações “. Se (o presidente dos EUA Joe) Biden foi chamado três vezes, então (o presidente russo Vladimir) Putin deveria ter sido chamado três vezes. O primeiro-ministro (Japan Fumio) Kishida ligou (Vladimir) Zelensky três vezes Então, o presidente Putin deveria ter ligado três vezes”, explicou Suzuki.

O político teme que a desconfiança da Rússia em relação ao Japão possa se tornar um obstáculo para o retorno ao relacionamento anterior no futuro.

“Acho que é bastante natural no Kremlin agora ter desconfiança em relação ao Japão. Não o Japão como tal, mas o que pode ser percebido como o Japão sendo parte da América. desconfiança. Para lidar com essa desconfiança, o lado japonês precisa expressar claramente sua pensamentos. Caso contrário, não haverá retorno ao antigo relacionamento. Não acho que haverá um confronto (entre Rússia e Japão – ed.). Se as hostilidades forem interrompidas rapidamente, haverá pensamentos sobre como criar uma relação estratégica, quais são os meios para isso. Mas se durar muito tempo, então opiniões mais duras (em relação ao Japão) podem aparecer dentro da Rússia. Para evitar isso, acredito que os líderes japoneses, o primeiro-ministro, o O ministro das Relações Exteriores deveria considerar não só a “entrada”, mas também qual será a “saída” (dessa situação). Isso é o que eu gostaria muito”, disse o político.

Suzuki acredita que com uma política sábia, o desenvolvimento futuro das relações deve ser visto, não importa quão difícil seja o estágio atual das relações.

“Rússia e Japão são países vizinhos. China, Coreia do Sul e Coreia do Norte também são países vizinhos. Se uma pessoa desagradável se mudou para um apartamento ao lado, você simplesmente não pode se comunicar com ela. Isso é quando se trata de uma pessoa. Mas países não podem se mover uns dos outros. Com os países vizinhos, é preciso estabelecer relações de confiança e comunicar em uma direção promissora. Esta é uma política externa sábia. Portanto, acredito que as ações do Japão são completamente as mesmas do G7, isso é apenas uma opção de entrada e não há saída “Sair significa o futuro. É uma pena. Eu não aprovo isso”, disse o deputado.

