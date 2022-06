EUA prometem lançar mais propostas para pressionar a Rússia e apoiar a Ucrânia durante cúpula do G7

A ideia de Biden é e fornecer total endosso à Ucrânia por parte dos países do Ocidente devido à operação militar especial russa, disse um alto funcionário do governo dos EUA durante uma teleconferência nesta quarta-feira (22).

Ele acrescentou que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, vai ser ouvido pelos membros da cúpula , assim como participará de reuniões com os líderes do G7.

Na mesma videochamada, o funcionário informou que os aliados da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) revelarão novos compromissos de postura e de força para incrementar a aliança militar.

“Os líderes anunciarão novos compromissos de postura de força para fortalecer a postura de defesa e dissuasão da OTAN”, informou o oficial do governo dos EUA.

Ex-deputado ucraniano afirma que Polônia vai enviar tropas para a Ucrânia no fim de julho

Biden se reunirá com o chanceler alemão Olaf Scholz no início da viagem para as duas cúpulas.