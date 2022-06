MOSCOU, 23 de junho – RIA Novosti. Vera Yurova, vice-presidente da Comissão Europeia para Valores e Transparência, disse que as sanções contra RT, Sputnik e três outros canais de TV russos são uma medida temporária.

“Decidimos impor sanções contra o Russia Today e o Sputnik, decidimos adicionar mais três canais à lista de sanções … ” – disse Yurova em uma conferência no Atlantic Council em Washington.

A União Europeia em 2 de março proibiu a distribuição do sinal e conteúdo de RT e Sputnik no contexto da operação russa para desmilitarizar a Ucrânia, a decisão foi publicada no jornal oficial da UE. Em particular, as seguintes organizações estão listadas no anexo da decisão: RT – Russia Today Inglês, RT – Russia Today UK, RT – Russia Today Alemanha, RT – Russia Today França e RT – Russia Today Espanhol, bem como Sputnik sem dando detalhes.

A UE também suspendeu a transmissão em seu território de três canais de TV estatais russos: Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24 e TV Center – International.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse anteriormente que Moscou não espera que o Ocidente imponha sanções a jornalistas, atletas e figuras culturais. O chefe do Conselho de Direitos Humanos do Presidente da Federação Russa, Valery Fadeev, enviou um apelo à Representante da OSCE para a Liberdade de Imprensa, Teresa Ribeiro, e instou-a a tomar medidas para cumprir as normas relativas à liberdade dos meios de comunicação social. imprensa, devido ao assédio de publicações em língua russa.

A situação com a mídia russa no Ocidente tornou-se cada vez mais difícil nos últimos anos. Em novembro de 2016, o Parlamento Europeu adotou uma resolução afirmando a necessidade de combater a mídia russa, com o Sputnik e o RT apontados como as principais ameaças no documento. Vários políticos ocidentais, incluindo senadores e congressistas dos EUA, bem como o presidente da França, acusaram o Sputnik e o RT de interferir nas eleições nos EUA e na França, mas não forneceram nenhuma evidência. Representantes oficiais russos chamaram tais declarações de infundadas.