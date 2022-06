Mensageiro financeiro russo pronto para o BRICS – Putin — CMIO

Instituições financeiras no Brasil, Índia, China e África do Sul podem ser conectadas ao SPFS

O presidente russo, Vladimir Putin, disse na quarta-feira que os bancos dos países do BRICS podem se conectar livremente ao Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras (SPFS), a alternativa da Rússia ao SWIFT.

Ao discursar em um fórum de negócios do BRICS, Putin disse que, juntamente com seus parceiros do BRICS – Brasil, Índia, China e África do Sul – a Rússia está desenvolvendo alternativas confiáveis ​​para pagamentos internacionais.

“O sistema russo de transmissão de mensagens financeiras está aberto para conectar bancos dos cinco países”, disse ele, acrescentando: “A geografia do uso do sistema de pagamento russo Mir está se expandindo.”

O presidente russo também observou que está em andamento um trabalho para criar uma moeda de reserva internacional baseada em uma cesta de moedas do BRICS.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

China pede expansão do BRICS

O SPFS possui funcionalidade semelhante ao SWIFT e permite a transmissão de mensagens entre instituições financeiras no mesmo formato. Foi criado pelo Banco da Rússia como uma alternativa ao sistema baseado na Bélgica em 2014, quando Moscou foi atingida por sanções ocidentais pelo conflito na Ucrânia.

Em abril, a presidente do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, disse que a maioria dos credores russos e 52 organizações estrangeiras de 12 países receberam acesso ao SPFS e que o regulador manteria em segredo a identidade dos membros do sistema de pagamento.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT