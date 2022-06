Mídia: Empresário britânico acredita que o país caminha para uma recessão

Uma previsão divulgada na quarta-feira pelo instituto de economia suíço KOF indicou que as economias dos EUA e da zona do euro podem entrar em recessão no próximo ano. Os especialistas assumiram que a inflação na zona do euro e nos Estados Unidos subiria para níveis inaceitáveis ​​para o Sistema de Reserva Federal dos EUA (FRS) e o Banco Central Europeu (BCE), e durante o próximo inverno os bancos centrais se oporiam à alta inflação na zona do euro, o que levaria a novos aumentos rápidos e significativos nas taxas de desconto.