Canadá trabalhando para devolver turbinas a gás russas – mídia — CMIO

Ottawa pretende manter sanções anti-Rússia, mas não quer que prejudiquem a Alemanha

Ottawa está explorando maneiras de devolver peças cruciais para o oleoduto Nord Stream da Rússia, que atualmente está preso no Canadá devido a sanções, informou a Bloomberg na terça-feira, citando o ministro canadense de Recursos Naturais, Jonathan Wilkinson.

“Queremos respeitar as sanções porque as sanções foram postas em prática por uma razão. Dito isto, a intenção das sanções nunca foi causar dor significativa à Alemanha, que é um dos nossos amigos e aliados mais próximos. Então, estamos muito aflitos com essa questão,” Wilkinson disse à agência de notícias.

“Estamos conversando com a Alemanha, tentando encontrar um caminho pelo qual possamos realmente permitir o fluxo de gás. Pode haver diferentes opções que podemos olhar,”, afirmou, acrescentando que Ottawa está negociando com Berlim formas de devolver o equipamento.













A Gazprom, fornecedora de energia da Rússia, foi forçada a reduzir os fluxos de gás natural para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream em 60% na semana passada, porque as turbinas da Siemens da estação de bombeamento de Portovaya da Gazprom em Vyborg ficaram presas em Montreal, para onde foram enviadas para manutenção. As peças estão sob as sanções do Canadá contra a Rússia, e o país diz que não pode devolvê-las sem violar essas restrições.

De acordo com a Agência Federal de Redes da Alemanha, a redução no fluxo de gás afetou o fornecimento de gás russo da Alemanha para outros países europeus, incluindo França, Áustria e República Tcheca.

A situação levou estes e outros países da UE a anunciarem nesta semana medidas de emergência destinadas a reduzir o uso de gás natural. Alguns países alegaram que a redução dos fluxos de gás foi uma decisão política de Moscou para aumentar a pressão sobre a Europa. A Gazprom diz que o problema é técnico.

