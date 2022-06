Mike Pompeo é convocado por corte espanhola sobre alegada conspiração dos EUA para matar Assange

Os movimentos legais envolvendo Mike Pompeo vêm como parte de um pedido apresentado por Aitor Martínez , um dos advogados que representam Assange no processo contra a UC Global. Além de convocar Pompeo, o juiz Pedraz também está tentando interrogar William Evanina, ex-funcionário de contrainteligência dos EUA que teria confessado ter visto imagens de câmeras de segurança e gravações de áudio do interior da Embaixada do Equador.

‘Vingança contra Assange’

Em novembro passado, o portal Yahoo News afirmou que um alto funcionário da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) e representantes da administração do então presidente Donald Trump discutiram ao “mais alto nível” a possibilidade de sequestrar ou matar Assange quando ele se encontrava refugiado na embaixada do Equador em Londres.

Mike Pompeo, que era o diretor da CIA durante a presidência Trump, de 2017 a 2018, “queria se vingar de Assange”, de acordo com um oficial de segurança nacional. Segundo relatos, a publicação pelo Wikileaks de documentos conhecidos como Vault 7 desencadeou uma reação furiosa. O vazamento, designado como “a maior perda de dados na história da CIA” revelou como a agência norte-americana teria hackeado celulares Apple e Android em operações de espionagem no exterior.

“Eu não posso dizer muito sobre isso, a não ser que todas essas 30 pessoas que supostamente falaram com um desses repórteres [do Yahoo News], todas elas devem ser processadas por falarem sobre atividades confidenciais dentro da Agência Central de Inteligência”.

Em 17 de junho, as autoridades do Reino Unido confirmaram a extradição do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, para os EUA. Assange é indiciado pelos EUA por múltiplas acusações de suposta espionagem e hacking, o que resultou na publicação de documentos classificados expondo supostos crimes de guerra dos EUA no Afeganistão e Iraque. Assange enfrenta 18 acusações nos EUA, que podem lhe valer uma sentença máxima de 175 anos de reclusão. Ele já cumpriu três anos na prisão de Belmarsh, em Londres, enquanto aguarda a extradição.